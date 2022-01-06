林鄭：停課是艱難決定 嚴重影響學生身心健康

政府一次過收緊多項防疫措施，但不停課，亦沒有再安排公務員留家工作。特首林鄭月娥解釋，有關決定考慮過專家的意見，認為停課是艱難的決定，鑑於取消面授課堂，會嚴重影響學生的身心健康，加上停課可能加重家長的負擔。但她強調，政府會要求學校採取嚴格防疫措施。此外，立法會議員、教育工作者聯會副主席鄧飛也指，如果政府決定停課應對新一波疫情，可能對全職家長造成麻煩。林鄭又指，公務員工作類型多樣，例如不少圍封檢測現場都動員大量公務員，若安排留家工作，將影響服務。但她補充，會安排公務員分開時段吃飯，部份不影響政府工作效率的公務員，則可留家工作。此外，林鄭鼓勵私人公司，讓員工在家工作，減少市面及公共交通的人流，降低社區傳播的風險。