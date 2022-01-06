社區疑存多條傳播鏈 梁卓偉：是大警號

本地Omicron出現「三代傳播」。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉料社區存在至少兩條額外傳播鏈，潛在或有五至十條隱形傳播鏈，形容是大警號。梁卓偉指，每名感染Omicron患者平均傳染給八人，即使戴上口罩，亦只能減低傳播力兩成，確診數字或以幾何級數上升，直言第五波絕不比第三和第四波疫情輕，認為政府要「落重藥」採取果斷措施，盡量切斷潛在傳播鏈。至於通關，他直指希望再次落空。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，第五波疫情技術上或已開始，本港處於危險關頭，建議政府盡快追查源頭，要追蹤密切接觸者及其接觸者，如社區源頭不明個案持續增加，政府將需考慮停課和縮短食肆堂食時間等。