拿玻里翼鋒恩斯治尼周二被傳媒拍到，與FC多倫多簽約的照片，據報下周便會公佈他在來季轉戰美職聯。臨別之際，此子當然希望以成績報答母會，今晚意甲作客祖雲達斯，他必傾盡全力爭取士哥，助拿玻里歷來首次於意甲單...

2022-01-06