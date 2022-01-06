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日報新聞 > 港聞

美股中段 升92點

2022-01-06 列印
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雖然美國人力數據理想，但美股累積升幅已很可觀，昨天早段窄幅上落。杜指中段報三六八九二點，升九十二點；納指則報一五五三三點，跌八十九點。滙控美國預託證券價格見四十九點六四港元，升零點四九港元；騰訊則見四百三十七點八八港元，升七點二八港元。

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