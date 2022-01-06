與測量師同一餐廳用膳 當局調查有否關連 空姐母超級播毒累多人染Omicron

本港新增三十八宗確診個案，其中四宗屬輸入相關或源頭不明。早前確診的國泰空姐，她傳染給同住的六十二歲母親，後者有跳舞習慣，每早與二十多人在維園噴泉附近跳舞，其中一名四十八歲家庭主婦亦初確，兩人除夕日曾在銅鑼灣社區中心跳舞，主婦兩日後發病，周二送院，檢測時CT高值21。她潛伏期期間曾到北角電氣道一間食肆用餐，到過香港公園等。
累郵輪逾三千人須檢測
空姐母親曾到訪銅鑼灣東寧大廈探望一起舞友，這家人的印傭一月二日開始發燒、咳嗽等，前日搬到北角利都樓外傭宿舍，同日送院。她在一月一日及二日的假期亦外出與外傭聚會。外傭發病當日，傭主與另八名舞友上了郵輪「海洋光譜號」。郵輪昨早返港，船上逾三千人須檢測。
確診男測量師在北角理文商業中心工作，其四十多名同事須檢疫。測量師潛伏期曾帶女兒到屯門萬能閣禮悅劍擊學院，同場人士會送往檢疫，亦曾到過栢麗廣場樓上單位學普通話，到訪屯門市廣場、南豐紗廠、M+博物館，上月二十三至二十四日曾到香港維港凱悅尚萃酒店staycation，並到過多間食肆。
衞生防護中心發現，男測量師每早經維園行往北角上班，與空姐母親跳廣場舞地方相隔二十米。其八達通紀錄，他上周五早上約九時到天后歌頓道陸田園餐廳小廚用膳，與空姐母親及兩位初步陽性的友人同時同店進食。中心指，空姐母親當日早上約八時五十分與兩位初步陽性的友人，在餐廳進食近一小時，而測量師同日九時許進入餐廳，兩枱相隔約一米距離。政府專家袁國勇指，餐廳防疫措施充足，但廚房在早市無「開鑊」，未有開啟鮮風和抽氣系統，空氣不停在角落循環，測量師逗留約十五分鐘就可被感染。