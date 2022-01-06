與測量師同一餐廳用膳 當局調查有否關連 空姐母超級播毒累多人染Omicron

第五波疫情爆發，維園驚現廣場舞群組。乘貨機回港免檢疫的國泰空姐確診Omicron後，傳染給母親，這母親十分活躍，每早到維園跳廣場舞，又到舞友家聚會，至少傳染給一名廣場舞友及另一名友人的外傭。空姐母親上周五跳過舞後，曾與兩名友人到天后陸田園餐廳小廚用膳，友人疑因而受感染。當局亦發現確診的測量師亦曾在同一餐廳用膳，時間重疊，正調查是否有關連。本港新增三十八宗確診個案，其中四宗屬輸入相關或源頭不明。早前確診的國泰空姐，她傳染給同住的六十二歲母親，後者有跳舞習慣，每早與二十多人在維園噴泉附近跳舞，其中一名四十八歲家庭主婦亦初確，兩人除夕日曾在銅鑼灣社區中心跳舞，主婦兩日後發病，周二送院，檢測時CT高值21。她潛伏期期間曾到北角電氣道一間食肆用餐，到過香港公園等。累郵輪逾三千人須檢測空姐母親曾到訪銅鑼灣東寧大廈探望一起舞友，這家人的印傭一月二日開始發燒、咳嗽等，前日搬到北角利都樓外傭宿舍，同日送院。她在一月一日及二日的假期亦外出與外傭聚會。外傭發病當日，傭主與另八名舞友上了郵輪「海洋光譜號」。郵輪昨早返港，船上逾三千人須檢測。確診男測量師在北角理文商業中心工作，其四十多名同事須檢疫。測量師潛伏期曾帶女兒到屯門萬能閣禮悅劍擊學院，同場人士會送往檢疫，亦曾到過栢麗廣場樓上單位學普通話，到訪屯門市廣場、南豐紗廠、M+博物館，上月二十三至二十四日曾到香港維港凱悅尚萃酒店staycation，並到過多間食肆。衞生防護中心發現，男測量師每早經維園行往北角上班，與空姐母親跳廣場舞地方相隔二十米。其八達通紀錄，他上周五早上約九時到天后歌頓道陸田園餐廳小廚用膳，與空姐母親及兩位初步陽性的友人同時同店進食。中心指，空姐母親當日早上約八時五十分與兩位初步陽性的友人，在餐廳進食近一小時，而測量師同日九時許進入餐廳，兩枱相隔約一米距離。政府專家袁國勇指，餐廳防疫措施充足，但廚房在早市無「開鑊」，未有開啟鮮風和抽氣系統，空氣不停在角落循環，測量師逗留約十五分鐘就可被感染。