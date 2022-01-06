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北大嶼隔離病房負壓系統出事故

2022-01-06 列印
■事故涉及十二個病隔，共四十六名檢測陽性病人。
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北大嶼山醫院感染控制中心E座大樓一樓，昨早有隔離病房的負壓系統出現問題，涉及十二個病隔，共四十六名檢測陽性病人，另有兩名職員在病隔內進行清潔，兩人均有佩戴防護裝備，工程人員檢測後進行緊急處理，系統在昨十一時四十五分恢復正常，醫院正調查事故原因。
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，當時病房內所有職員均有合適保護裝備，並已即時戴上N95口罩，當時病房沒有進行高風險程序，房門保持關閉，相信造成的感染風險極低。

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