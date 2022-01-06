國際疫情嚴峻，法國南部出現新的變異株「IHU」，料可能更能抵抗疫苗，並更具傳染力。另外，澳洲新增超過六萬四千宗確診個案，再創單日新高，外界要求總理莫里森，加快向民眾提供快速檢測裝置，以紓緩系統壓力。新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球之際，法國南部再發現一種新變種病毒「IHU變異株」，研究發現IHU有四十六個突變，較現時流行的Omicron多，而「IHU變異株」所攜帶的「E484K」及「N501Y」突變，可能更高傳染性，並更具傳染力。世衛指暫時會繼續觀察這種新變種病毒。多國疫情嚴竣，澳洲新增逾六萬四千宗確診個案，再創單日新高，其中逾半數新症來自人口最多的新南威爾士省，大批民眾不滿需要長時間排隊輪候檢測，以及在家快速檢測裝置短缺。外界呼籲聯邦政府向民眾免費提供快速抗原測試套裝，但總理莫理森拒絕，稱不能像疫情初般自由花費。另一方面，澳洲網球公開賽將於本月中舉行，賽會原先規定所有選手要先接種疫苗才能參賽，但塞爾維亞球手杜高域獲賽會批出醫學豁免，賽會的決定受外界批評。英國單日有逾二十一萬人確診，再創新高。首相約翰遜宣佈運輸、食物加工及邊防等關鍵服務人員，要每日一檢，又強調英格蘭不會再封城。日本疫情又再起，全國新增超過二千宗病例，是去年九月以來首次。東京都單日新增三百九十宗新型肺炎確診個案，沖繩亦新增六百二十三人染疫，是逾四個月以來首次超過六百宗。