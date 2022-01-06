貨櫃疫苗接種站 周五起三日駐黃大仙

第二個新冠疫苗流動接種站將於周五啓用，會以貨櫃箱形式一連三日在黃大仙廟宇廣場提供服務，為市民接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權呼籲市民應立即接種，合資格接種第三劑疫苗的市民亦應盡快預約。政府會密切留意情況，包括市民對接種疫苗的需求，適時作出調整。首個流動接種車上月投入服務以來，合共接種約五千二百二十劑疫苗。另外，食物及衞生局局長陳肇始指過去一周，疫苗接種人數有上升，而現時疫苗接種年齡主要為十二歲以上，專家會盡快開會商討十二歲以下疫苗接種。