威院遺失7病人報告 已呈報私隱專員公署

威爾斯親王醫院周一中午接獲位於包玉剛爵士癌症中心及包黃秀英女士兒童癌症中心內的瀝源普通科門診診所報告，發現遺失放置於診症室內七名病人的病理報告，報告載有病人的姓名、身份證號碼、性別、年齡和檢查結果等個人資料。醫院發言人表示，院方高度關注事件，診所職員獲悉事件後，隨即在診所及附近範圍搜查，亦聯絡當日上午曾進入該診症室的病人，及翻看閉路電視片段，惟未能尋獲該批報告，已個別通知受影響的病人及重新列印相關報告，病人治療不受影響，另已通知警方及呈報個人資料私隱專員公署。醫院向受影響病人致歉，並向醫院管理局報告事件，已提醒員工妥善存放及處理病人資料的規定。