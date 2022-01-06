的士車行批泰加「退保」擾民

的士保險業界龍頭「泰加保險」近日去信業界指，指明會在七日通知期後「退保」，的士車行車主協會永遠會長鄭克和昨在電台節目表示，保監局和保險業聯會日前通知的士業界，已有四間保險公司可臨時承保，但其中一間公司不接新單，兩間稱仍然審核中，只有一間公司稱可以承保，但額外細節多，促保監局釐清指引。他批評新舊保險公司應做好交接協調，而非要求車主再動輒花數萬元投保，否則做法擾民。他指泰加只有七日通知期限，現在時間倉促令車主擔憂，大量的士恐因無保險無法行駛。對於的士保險業指經常虧蝕，鄭克和認為包攬訴訟及濫索償太多，保監局無專門跟進，致保險公司不斷加保費去賠償。