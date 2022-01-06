主婦OL齊變身 港版直播帶貨 豬籠入水

■嘉欣早前去到尖沙咀一間食肆做直播，以八折促銷火鍋套餐。

■由於愈來愈多商家找嘉欣合作，她要租迷你倉來擺放貨物。

自新冠疫情爆發以來，網上購物成為大趨勢，市民習慣網上落單，便有人送貨物上門的消費模式。網購變得商機無限，於是有人投資過百萬開設平台，將內地真人直播帶貨的促銷手法引入香港，效果出奇地好，短短數月合作商戶急升數倍；同時間，負責叫賣促銷的網紅亦大批湧現，當中有人賣個滿堂紅月賺十萬，有主婦在家搭起直播間當作兼職，也有文職OL轉型走到幕前。本報一連兩日，會詳細探討這個本地新興的促銷行業。「看到嗎，這些肥牛多新鮮，各位觀眾與想享受一餐豐富火鍋，現在即場落單訂購，可享八折優惠，數量有限，快些搶啦。」在尖沙咀一間食肆內，三十二歲的嘉欣對着鏡頭不斷介紹桌上各種美食，原來她是一名直播帶貨網紅，正替該店舖促銷火鍋套餐。「現在直播帶貨真的很流行，上社交平台，不時會見到有人即場賣貨。」嘉欣表示，這種真人形式的網上促銷，近一年來十分流行，市場也愈來愈多直播賣貨的網紅，「有個人出鏡介紹產品，比只是上載產品照片，效果會好得多，因為網紅會跟觀眾有互動，這是一個特點。」嘉欣以前自己開網店，在網上坐擁有一批熟客。年多前覺得直播帶貨有前景，於是自己找供應商，自費買入一批童裝，膽粗粗在網上開直播叫賣，「開始時都很緊張，但做幾場後已習慣。」而這次成績很好，貨物很快便賣清，「可能我份人夠真，客人都很信我。」半年前，嘉欣開始全職做直播帶貨，由於她每次直播都銷售量不俗，於是愈來愈多商戶主動找她合作，「現在多數商戶都是先給我貨物，不需要先付款，賣出去後才找數。」由於太多貨品，家裏已不夠地方儲存，要租迷你倉來擺貨。美容產品最難賣她賣的貨包羅萬有，零食、衣服、波鞋和手袋等，「零食最好賣，衣服也容易賣，覺得美容最難賣，因為皮膚分很多種，很難界定那種牌子產品適合某種皮膚，而且要用一段時間才知效果，不會有即時效果，銷量會慢點。」另外，她現在平均每星期做三場直播，每場約三小時，「做得多發現聲帶會承受不了，因不停說話，會聲沙和喉嚨痛。」至於酬勞，是計算賣出貨品的利潤，「例如一件衣服，商家給我是二十元，我如果賣三十五元，每賣出一件衣服就賺十五元，然後再跟平台對分。」她又說，每場直播自己都可賺到萬多元，「每個月基本會超過六位數字收入。」至於如何吸引觀眾即場購買，她說一定要令觀眾覺得，現在買是最便宜的，錯過了就沒有，「我因為夠真，好就好，客人買完覺得我沒吹水，會再介紹給朋友。」身為網紅，豬籠入水，又交遊廣闊，令人羨慕。