上課學銷售技巧 不能有冷場

■Ellen多數售賣紅酒，零食和保健品等貨品。

主婦搖身一變成網紅，留家也可以搵銀。家庭主婦Ellen，以前自己開網店賣水晶，一年前參加了一個直播帶貨課程，「教你直播時的言行舉止，一點銷售技巧，要怎樣裝備自己，以及心態的調整。」學完後，Ellen索性轉型做網紅，用了半年時間做準備，近半年開始上鏡做帶貨。她平時多數在家中做直播，自己搭起了一個簡單直播間，「這款紅酒我自己喝過，很易入口的，現在落單的話有七五折，千萬不要錯過這個好機會啦。」她說只要網絡和畫面聲音可以的話，就可以做到，不用甚麼複雜器材。她又說，直播帶貨其實任何人也可以做，「不需要漂亮，但一定要喜歡說話。」每次直播前，她都會細心看一次產品資料，「如果預備得不好，觀眾可能很快離開，說話時不順暢，觀眾不會繼續看。香港人很急的，不能有冷場。」為了多練習，她現在每天也會開一小時直播，「最重要是將貨品賣出去，變成現金，我便有佣金，零食佣金約一成，護膚品就有三成。」她又透露，雖然現在收入不高，每月只有七、八千元，但仍看好這一行，「已經愈來愈多人認識我，很快我每次直播，都會有出場費，收入應該會逐步上升。」