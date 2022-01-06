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日報新聞 > 港聞

港鐵偷拍裙底案 判12個月感化令

2022-01-06 列印
■被告丘庭亮認罪遂判十二個月感化令。
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前《蘋果日報》及有線《新聞刺針》記者於去年九月，在尖沙咀港鐵站扶手電梯，偷拍兩名女子裙底，早前承認一項作出有違公德行為罪，昨判處十二個月感化令。
  署理主任裁判官黃雅茵昨於九龍城裁判法院指，考慮到被告丘庭亮認罪、主動尋找專業人士幫助、感化報告內容正面，遂判十二個月感化令，提醒被告一定要完成相關治療，面對問題。被告承認的案情指，兩名便衣警員案發當日下午巡經尖沙咀港鐵站時，發現被告四處張望周圍的女子，形跡可疑。其後發現被告尾隨兩名事主上扶手電梯，將手機放在她們裙底。警員之後截停被告，並在其手機發現一段事主裙底及大腿的影片。

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