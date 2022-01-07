林鄭大表失望 徐英偉竹篙灣隔離 11高官赴大派對 女賓確診恐爆疫

■林鄭昨開記者會交代事件，一臉不悅。

■洪為民沒戴口罩，一邊擁着香港菁英會的首位女主席曾鳳珠，一邊持咪。

Omicron肆虐，全城抗疫之際，至少十一名政府高官應邀出席一個逾百人生日派對，由於一名女賓客事後確診，逗留整晚的民政事務局局長徐英偉被列為密切接觸者，昨天直送竹篙灣檢疫，而入境事務處處長區嘉宏未能確認出席時間，有待調查，另八名官員包括警務處處長、廉政專員等於女確診者到來前已離開，不用隔離。特首林鄭月娥對相關官員十分失望，尤其是徐英偉。徐英偉就事件致歉。據悉，開派對者為前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，他曾無戴口罩下舉咪。十一名高官於本周一晚上應邀出席一個逾百人生日晚宴，地點在灣仔灣景中心西班牙餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant，為港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日派對。據流出的派對相片顯示，洪為民一手擁着一名女士，一手拿着咪，無戴口罩。而一名三十七歲女客人在場，事後其家人確診Omicron，她被列密切接觸者，於宴會翌日送往竹篙灣檢疫，其後確診。洪為民無戴口罩擁抱女士林鄭昨天傍晚召開記者會，指得知事件後，即展開內部調查，發現女確診者當晚九點半到場，而徐英偉整晚逗留，屬密切接觸者，已送入竹篙灣檢疫。另八名官員，包括民政局副局長陳積志、財經事務局局長許正宇、財經事務局副局長陳浩濂、創科局副局長鍾偉強及該局政治助理張曼莉、政制事務局副局長胡健文、警務處處長蕭澤頤及廉政專員白韞六，各人於九點半前離開，未有與確診者接觸。另外，入境處處長區嘉宏當晚九點半後到場，但短暫逗留，沒進入餐廳主要部份，但當局未能確認其出席時間，交由衞生防護中心判斷是否屬密切接觸者。發展局證實，政治助理馮英倫有出席派對，已接受檢測，被列為密切接觸者，已送入竹篙灣檢疫二十一天。馮英倫對沒小心謹慎遵守防疫措施致歉。林鄭強調，Omicron進入社區，上述官員仍出席大型聚會，對此十分失望，「尤其係民政事務局局長，因為其他八位，甚至包括區處長，可能獲得邀請，禮貌上去打招呼或恭賀吓。照我哋所知，另外九位都沒逗留長時間，或留喺度食飯，從而要脫去口罩交流，造成風險，所以我係十分失望。」被記者問及會否道歉，她沒有正面回應。她強調，她有領導責任，但強調不會為個別官員的個人行為負責。由於涉事食肆屬D類，當局會徹查事件，例如活動有否違反防疫規定等，強調會有適當行動。此外，特首辦正聯絡所有政治任命官員，了解有否出席宴會；公務員事務局亦調查有否公務員出席。政府總部昨晚全面消毒。徐英偉致歉 檢疫期間反思徐英偉在社交媒體發文，就事件向中央政府、特首、問責團隊、民政事務局及市民致歉，強調作為問責官員，應更加警惕，萬事以防疫為首，形容在檢疫期間會認真反思。洪為民發表聲明，對多名官員及賓客出席活動而帶來不便，及對防疫工作所造成的影響深表歉意，他會吸取教訓，深切反思，並把賓客資料向當局報告。其檢測報告呈陰性。參加逾百人派對的11名官員民政局局長徐英偉民政局副局長陳積志財經事務局局長許正宇財經事務局副局長陳浩濂創科局副局長鍾偉强創科局政治助理張曼莉政制事務局副局長胡健民警務處處長蕭澤頤廉政專員白韞六入境處處長區嘉宏發展局政治助理馮英倫