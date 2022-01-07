林鄭大表失望 徐英偉竹篙灣隔離 11高官赴大派對 女賓確診恐爆疫

十一名高官於本周一晚上應邀出席一個逾百人生日晚宴，地點在灣仔灣景中心西班牙餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant，為港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日派對。據流出的派對相片顯示，洪為民一手擁着一名女士，一手拿着咪，無戴口罩。而一名三十七歲女客人在場，事後其家人確診Omicron，她被列密切接觸者，於宴會翌日送往竹篙灣檢疫，其後確診。
洪為民無戴口罩擁抱女士
林鄭昨天傍晚召開記者會，指得知事件後，即展開內部調查，發現女確診者當晚九點半到場，而徐英偉整晚逗留，屬密切接觸者，已送入竹篙灣檢疫。另八名官員，包括民政局副局長陳積志、財經事務局局長許正宇、財經事務局副局長陳浩濂、創科局副局長鍾偉強及該局政治助理張曼莉、政制事務局副局長胡健文、警務處處長蕭澤頤及廉政專員白韞六，各人於九點半前離開，未有與確診者接觸。另外，入境處處長區嘉宏當晚九點半後到場，但短暫逗留，沒進入餐廳主要部份，但當局未能確認其出席時間，交由衞生防護中心判斷是否屬密切接觸者。發展局證實，政治助理馮英倫有出席派對，已接受檢測，被列為密切接觸者，已送入竹篙灣檢疫二十一天。馮英倫對沒小心謹慎遵守防疫措施致歉。
林鄭強調，Omicron進入社區，上述官員仍出席大型聚會，對此十分失望，「尤其係民政事務局局長，因為其他八位，甚至包括區處長，可能獲得邀請，禮貌上去打招呼或恭賀吓。照我哋所知，另外九位都沒逗留長時間，或留喺度食飯，從而要脫去口罩交流，造成風險，所以我係十分失望。」被記者問及會否道歉，她沒有正面回應。
她強調，她有領導責任，但強調不會為個別官員的個人行為負責。由於涉事食肆屬D類，當局會徹查事件，例如活動有否違反防疫規定等，強調會有適當行動。此外，特首辦正聯絡所有政治任命官員，了解有否出席宴會；公務員事務局亦調查有否公務員出席。政府總部昨晚全面消毒。
徐英偉致歉 檢疫期間反思
徐英偉在社交媒體發文，就事件向中央政府、特首、問責團隊、民政事務局及市民致歉，強調作為問責官員，應更加警惕，萬事以防疫為首，形容在檢疫期間會認真反思。
洪為民發表聲明，對多名官員及賓客出席活動而帶來不便，及對防疫工作所造成的影響深表歉意，他會吸取教訓，深切反思，並把賓客資料向當局報告。其檢測報告呈陰性。
參加逾百人派對的11名官員
民政局局長徐英偉
民政局副局長陳積志
財經事務局局長許正宇
財經事務局副局長陳浩濂
創科局副局長鍾偉强
創科局政治助理張曼莉
政制事務局副局長胡健民
警務處處長蕭澤頤
廉政專員白韞六
入境處處長區嘉宏
發展局政治助理馮英倫