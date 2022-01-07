﻿空姐母引爆多條傳播鏈﻿ ﻿Omicron攻陷銅鑼灣一帶﻿

乘美國貨機返港的國泰空姐，確診後傳染母親，這名母親去維園跳廣場舞，引爆多條傳播鏈，包括天后「陸田園餐廳小廚」、銅鑼灣皇室堡酒樓「東海薈•拉斐特」、銅鑼灣社區中心、北角屈臣道海景中心的一間教會等，令銅鑼灣與周圍一帶陷入變種病毒Omicron疫情。本港昨天新增三十三宗新冠肺炎確診個案，其中三十宗疑帶有Omicron變異株，另有約三十宗初步確診個案。皇室堡酒樓「東海薈•拉斐特」有人中招，一名六十三歲初確男子上月三十日早上九時半至十時半光顧，而染疫空姐母親在相若時間同場用膳，兩人餐桌位置較近。男病人亦在上月三十一日晚上曾光顧油麻地「好彩海鮮酒家」，他平時在中央圖書館後方運動場晨運，亦曾到油麻地中華基督教會灣仔堂基道小學參加崇拜。另一名住在大埔美新大廈的初確印傭，本月二日曾與早前染疫印傭在北角海景中心「Bethel Fellowship Limited」教會交談一小時，近日曾在教會留宿及到維園用餐，亦到訪大埔大元邨街市。當局估計病毒經教會人與人見面傳播。初確印傭曾留宿教會至於一名六十七歲初確女子，居於跑馬地鳳輝臺，本月一日與十五名舞友到皇室堡酒樓「富軒」用膳，當晚到銅鑼灣「Outback Steakhouse」吃飯。當局指，病人與部份廣場舞群組個案相識，認為有關連。而一名初確的七十三歲女子住在北角城市花園第三座，上月三十一日到過銅鑼灣社區中心與染疫空姐的母親跳舞，其後到訪北角「泰金香小廚」。她本月一日光顧炮台山「大快活」，翌日到訪過紀律部隊體育中心。「望月樓」再增一食客中招至於爆疫的天后「陸田園」，當局指有二十名食客與確診者同時段同餐，仍有十人未找到，呼籲曾於上月三十一日早上約九時光顧的食客盡早與中心聯絡。當局承認，今次傳播鏈複雜，涉及人數多，衞生防護中心要靠市民接受強制檢測發現個案。同時，跳舞群組早前初步確診的四名病人昨天轉為確診；又一城「望月樓」多一名食客確診，令群組中招人數增至八名。政府昨晚先後圍封患者居住的樓宇進行強檢，包括鴨脷洲漁安苑碧安閣、北角城市花園一期三座、跑馬地鳳輝臺十八至十九號、大埔舊墟美新大廈，以及馬鞍山錦豐苑錦萱閣。