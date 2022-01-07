各業促政府提供援助 飲食美容料蝕70億 怒批政府防疫失誤

本港疫情急轉直下，政府要求食肆今日起，晚六朝五禁止堂食，並關閉美容院、健身中心等多類處所。多個業界代表怒批政府防疫失誤，卻讓業界承受巨大損失；其中飲食界立法會議員張宇人預料，飲食業將損失四十億元，望政府提供援助，並呼籲業主減租。食物及衞生局局長陳肇始則指，明白措施對業界的影響，但強調「長痛不如短痛」，要盡早截斷病毒傳播。張宇人表示，在農曆新年旺季，業界原本可做超過一百億元生意，收緊防疫措施後，估計損失約四十億元。他希望當局制定措施時「張弛果斷」，若疫情受控，社區無病毒傳播，便應放寬措施。他亦建議政府向業界提供援助，可參照早前的「防疫抗疫基金」，按照收緊防疫措施的時限，釐定援助金額，同時呼籲業主減租。立法會批發及零售界議員邵家輝致函特首林鄭月娥，指受影響業界感到極度憂慮和不安，要求當局向相關業界提供補助，包括負責商戶停業期間的租金、工資支出和業務損失等。今次疫情是由違規的機組人員引起，要求當局依法嚴肅追究責任。陳肇始：長痛不如短痛 要早日斷病毒傳播健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎則指，政府制定防疫政策失誤，卻要業界埋單，對此感到憤怒，建議政府應提供合理補貼，讓業界應付租金。香港美容業總會創會主席葉世雄指農曆新年前，美容業的預約最多，對前景不感樂觀，估計損失最少三十億元生意。他批評政府公佈措施前沒諮詢業界，對此感到憤怒，形容政府每次拿美容業界「祭旗」，又建議政府提供現金支援，讓業界渡過「年關」。香港酒店業主聯會指農曆新年前後是黃金檔期，收緊措施令原本稍有起色的生意，再次面臨困境，對酒店及食肆帶來嚴重打擊，希望政府提供經濟援助及補貼。陳肇始表示，明白措施對業界有影響，但「長痛不如短痛」，要「快狠準」以求十四天內控制疫情，期望農曆新年前能回復原有營業安排。