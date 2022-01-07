湖南長沙一位外婆見十個月大的孫女反覆咳嗽，吃藥也未見好轉，於是用銀戒指和蛋白，在孫女額頭刮痧，卻導致孫女出現皮疹，面部潰爛。 目前女嬰還在醫院進一步觀察治療中，據醫生指潰爛嚴重者細菌會跑到血液當中，引...

2022-01-07