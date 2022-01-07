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美股中段跌138點

2022-01-07 列印
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美股周三顯著下跌之後，昨晚早段喘定。美國周四中段跌一百三十八點，杜指報三六二六八點；納指則報一五○二四點，跌七十五點。滙控美國預託證券價格見五十點六三港元，升一點六三港元；騰訊則見四百三十六點四四港元，跌零點五六港元。

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