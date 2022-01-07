西安孕婦流產 衞健委主任鞠躬致歉

一名西安女子於微博發文稱，其六十一歲父親於本月二日中午突發心絞痛，下午到高新國際醫學中心，但被保安以中風險地區為由不接診，另有兩所醫院分別回覆只接收發熱門診及表明不接收。父親在心絞痛發作八小時後，終於在當晚十時許進入高新國際醫學中心進行手術，惟最終搶救無效去世。至於日前孕婦流產事件，陝西省、西安市衞健委調查認定屬一起責任事故，涉事高新醫院總經理被停職。西安衞健委主任劉順智昨天在疫情防控記者會上，向該孕婦鞠躬道歉。
同時，河南疫情嚴峻，許昌市展開新一輪全市核酸檢測。
Omicron肆虐，全城抗疫之際，至少十一名政府高官應邀出席一個逾百人生日派對，由於一名女賓客事後確診，逗留整晚的民政事務局局長徐英偉被列為密切接觸者，昨天直送竹篙灣檢疫，而入境事務處處長區嘉宏未能確...
2022-01-07
湖南長沙一位外婆見十個月大的孫女反覆咳嗽，吃藥也未見好轉，於是用銀戒指和蛋白，在孫女額頭刮痧，卻導致孫女出現皮疹，面部潰爛。 目前女嬰還在醫院進一步觀察治療中，據醫生指潰爛嚴重者細菌會跑到血液當中，引...
2022-01-07
台灣於立陶宛首都維爾紐斯開設代表處事件持續發酵，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二就事件引起中國強烈反應指是犯下錯誤，更稱外交部致與中國關係惡化；事件揭立國當局對此事有不同講法，又傳總統...
2022-01-07
據《星島地產網》報道，二手屋苑連錄減價承接。荔枝角美孚新邨低層，面積672方呎，望內街景，原叫價980萬元，成交價878萬。另外，荃灣海灣花園中層，實用面積540方呎，以692萬元成交，買家為分支家庭...
2022-01-07
聯儲局會議記錄顯示，局內鷹派當道，加息速度或會比預期為快。美股周三顯著下跌之後，昨晚早段喘定。杜指早段升21點，至36428點，標普指數以及納指早段均升0.3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36346...
2022-01-07
熱刺周三於英格蘭聯賽盃四強首回合作客淨吞車路士兩蛋，倒戈的熱刺領隊干地賽後認低威，坦承以熱刺目前的實力難與藍獅抗衡。而魔獸盧卡古與球會冰釋前嫌後復出即有好表現，演出獲藍獅領隊杜曹讚賞。車路士甫開賽五分...
2022-01-07
ViuTV《全民造星IV》落選索護士「人妻」、23歲的Ash（鍾卓穎），被揭日前平安夜與MC（張天賦）疑似撻着並肩現身超市，Ash其後認離婚，獲前夫阿龍在社交網發文維護。MC自稱單身，和Ash只是工作...
2022-01-07
正當全城鬧爆國泰航空公司高層，沒有監管下屬嚴守留家隔離安排，導致變種病毒Omicron流入社區，連累全城陷入疫慌，各行各業深受其害，竟然有高官懶理內部的呼籲，出席逾百人派對，終於撞大板。由於一名參加該...
2022-01-07
昨晚谷中賽事因疫情關係，取消了公眾入場，而唯一錦標的一月盃，則由方廄「超級軍團」大熱掄元，馬房另贏「精靈勇士」起孖，至於鞍上人莫雷拉另外勝出蔡廄「旋風超影」和韋廄「星耀王者」，於第八場賽後提前成為騎師...
2022-01-06