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西安孕婦流產 衞健委主任鞠躬致歉

2022-01-07 列印
■劉順智昨天在疫情防控記者會上，向該孕婦鞠躬道歉。
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內地前天新增一百二十二宗新冠肺炎本地個案，河南佔六十四宗，陝西西安有六十三宗。西安繼日前有孕婦因核酸檢測問題未能入院而流產後，再有網民指其父親出現突發心絞痛後，被多所醫院拒收而延誤救治離世。

一名西安女子於微博發文稱，其六十一歲父親於本月二日中午突發心絞痛，下午到高新國際醫學中心，但被保安以中風險地區為由不接診，另有兩所醫院分別回覆只接收發熱門診及表明不接收。父親在心絞痛發作八小時後，終於在當晚十時許進入高新國際醫學中心進行手術，惟最終搶救無效去世。至於日前孕婦流產事件，陝西省、西安市衞健委調查認定屬一起責任事故，涉事高新醫院總經理被停職。西安衞健委主任劉順智昨天在疫情防控記者會上，向該孕婦鞠躬道歉。

同時，河南疫情嚴峻，許昌市展開新一輪全市核酸檢測。

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