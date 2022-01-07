341條巴士路線 晚上八時後調整班次

運輸署昨表示，因應政府公佈收緊社交距離措施，為應對乘客需求下降，九巴、新巴及城巴向運輸署申請暫時調整部份巴士路線的班次，以善用資源。運輸署經考慮調整班次後對乘客候車時間的影響、巴士資源的有效調配等因素，批准巴士公司在今日至二十日期間，調整共三百四十一條路線晚上八時後的班次。九巴有二百二十六條路線調整班次，新巴有四十條，城巴有四十六條，機場及北大嶼山路線除外。獲批准調整班次的路線，在晚上八時前的班次維持不變，而於晚上八時後的班次，一般最多延長不超過十分鐘，惟延長後的班次間距時間不會超過三十分鐘。運輸署已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。運輸署批准相關巴士路線調整服務，有效期為十四天。