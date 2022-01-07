酒駕驚魂！有男子酒後駕駛，途中疑不勝酒力，竟然斗膽在停在燈位前呼呼大睡，有其他駕駛人士見狀，即報案求助，警員敲打車窗將「醉貓」喚醒，經檢測後發現其酒精呼氣測試超標，警員遂以「酒後駕駛」將陳男拘捕。昨凌晨三時許，二十六歲姓陳男子酒後開車，駕駛寶馬房車沿馬頭圍道行駛，駛至馬頭圍道及天光道交界時因應燈號停下，其間疑不勝酒力醉倒，在車內昏睡，轉綠燈仍未開車。尾隨車輛響咹催促，惟司機仍然不為所動。途經司機見狀，即上前了解，見司機不省人事，誤以為暈倒車廂，大驚下協助報警。警方接報到場，敲打車窗將司機喚醒。救護員隨即為事主檢查，證實無受傷，惟發現陳男滿身酒氣，睡眼惺忪，警員示意司機接受酒精呼氣測試，結果證實超標，警員遂以「酒後駕駛」將陳男拘捕。至於涉事車輛，則由被捕司機的友人駛走。