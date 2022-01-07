香港賽馬會指鑑於本港疫情嚴峻，政府收緊社交距離措施，昨宣佈為避免場外投注處聚集人群及讓顧客有更多時間購買彩票，原定本周六舉行頭獎基金估計高達一億零五百萬元的六合彩攪珠，將延期至一月二十日周四舉行，已接受的注項仍然有效，會因應政府的最新疫情措施，再公佈之後的攪珠安排。全港場外投注處將於今日起實施額外措施，所有顧客必須在進入場外投注處前掃描「安心出行」場所二維碼，場內實施人流管制措施。場外投注處將暫停直播賽馬及足球賽事，只會提供賽馬賽事聲音廣播。所有影視大堂、優越專區及屯門市廣場賽馬會影院將會關閉，直至另行通知。北角電氣道永勝冰室於晚上六時後暫停餐飲服務。