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捕獲老鼠增一成 鼠患參考指數降

2022-01-07 列印
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食環署公佈去年收集的死鼠和捕獲的活鼠共六萬七千一百八十二隻，多於前年的六萬零八百六十隻，勁升一成，惟整體鼠患參考指數較前年低，署方強調會繼續鞏固防治鼠患工作。

去年整體鼠患參考指數為百分之三點一，低於前年的百分之三點六。署方去年亦針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物及清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，共發出約四萬六千張定額罰款通知書，以及作出四千宗檢控，同時作出多項措施，包括在轄下街市實施深層清潔行動和密集式滅鼠行動。食環署指會積極跟進本年防鼠滅鼠、執法行動等事宜，探討引入新科技以應用於防治蟲鼠工作的可行性；而房屋署今年將再選定八十個重點屋邨推行額外的防治鼠患措施。

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