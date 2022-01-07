聲稱患有妄想症的五旬的士司機，去年六月駕車駛近中環添華道時，撞到駐港解放軍軍營的車閘，他早前承認刑事毀壞、危險駕駛及無許可證進入禁區三罪，昨日於東區法院被判十二個月感化令，另須向軍營賠償二萬元及停牌半年。案情指，被告當日傍晚時份駕駛的士駛近軍營時突然扭軚左轉，撞開車閘，之後被站崗軍人喝令停車熄匙，並在警誡下指，以為自己被人追殺，情況緊急才會這樣做。辯方上次求情稱，被告與妻子離異，但租借其的士維生，近年因社會活動和疫情而收入大減，患上焦慮和失眠。主任裁判官嚴舜儀則指斥其行動，罔顧其他道路使用者的安全。五十三歲被告袁偉傑被控於去年六月五日，在香港沒有許可證進入禁區，即中環愛丁堡廣場二號中環軍營。袁偉傑另被控於同日在中環軍營危險駕駛一輛的士，以及無合法辯解而損毀屬於該軍營的一個車閘。