旺角包點店火警濃煙沖天

旺角有包點店疑油煙過熱，廚房突然起火，滾滾黑煙綿延天際，火勢猛烈，數層樓高的黑煙吹向附近店舖及大廈，途人見狀慌忙報案求助，消防員到場迅速將火救熄。昨中午十二時許，旺角新填地街及奶路臣街交界一間包點店冒出大量濃煙。片段所見，濃煙席捲半空，並升起高達十層樓，黑煙籠罩整幢唐樓，隨後逐漸飄向附近大廈，有途人感到愕然，駐足圍觀，亦有人慌忙走避，協助報案。警方及消防員接報趕抵現場，開動一喉一煙帽隊，射水灌救。火警中幸無人受傷，毋須疏散。經初步調查，相信上址煮食期間懷疑油煙過熱，引致店舖外的排氣管起火。起火原因沒有可疑。