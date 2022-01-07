旺角包點店火警濃煙沖天

昨中午十二時許，旺角新填地街及奶路臣街交界一間包點店冒出大量濃煙。片段所見，濃煙席捲半空，並升起高達十層樓，黑煙籠罩整幢唐樓，隨後逐漸飄向附近大廈，有途人感到愕然，駐足圍觀，亦有人慌忙走避，協助報案。
警方及消防員接報趕抵現場，開動一喉一煙帽隊，射水灌救。火警中幸無人受傷，毋須疏散。經初步調查，相信上址煮食期間懷疑油煙過熱，引致店舖外的排氣管起火。起火原因沒有可疑。
Omicron肆虐，全城抗疫之際，至少十一名政府高官應邀出席一個逾百人生日派對，由於一名女賓客事後確診，逗留整晚的民政事務局局長徐英偉被列為密切接觸者，昨天直送竹篙灣檢疫，而入境事務處處長區嘉宏未能確...
2022-01-07
湖南長沙一位外婆見十個月大的孫女反覆咳嗽，吃藥也未見好轉，於是用銀戒指和蛋白，在孫女額頭刮痧，卻導致孫女出現皮疹，面部潰爛。 目前女嬰還在醫院進一步觀察治療中，據醫生指潰爛嚴重者細菌會跑到血液當中，引...
2022-01-07
台灣於立陶宛首都維爾紐斯開設代表處事件持續發酵，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二就事件引起中國強烈反應指是犯下錯誤，更稱外交部致與中國關係惡化；事件揭立國當局對此事有不同講法，又傳總統...
2022-01-07
據《星島地產網》報道，二手屋苑連錄減價承接。荔枝角美孚新邨低層，面積672方呎，望內街景，原叫價980萬元，成交價878萬。另外，荃灣海灣花園中層，實用面積540方呎，以692萬元成交，買家為分支家庭...
2022-01-07
聯儲局會議記錄顯示，局內鷹派當道，加息速度或會比預期為快。美股周三顯著下跌之後，昨晚早段喘定。杜指早段升21點，至36428點，標普指數以及納指早段均升0.3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36346...
2022-01-07
熱刺周三於英格蘭聯賽盃四強首回合作客淨吞車路士兩蛋，倒戈的熱刺領隊干地賽後認低威，坦承以熱刺目前的實力難與藍獅抗衡。而魔獸盧卡古與球會冰釋前嫌後復出即有好表現，演出獲藍獅領隊杜曹讚賞。車路士甫開賽五分...
2022-01-07
ViuTV《全民造星IV》落選索護士「人妻」、23歲的Ash（鍾卓穎），被揭日前平安夜與MC（張天賦）疑似撻着並肩現身超市，Ash其後認離婚，獲前夫阿龍在社交網發文維護。MC自稱單身，和Ash只是工作...
2022-01-07
正當全城鬧爆國泰航空公司高層，沒有監管下屬嚴守留家隔離安排，導致變種病毒Omicron流入社區，連累全城陷入疫慌，各行各業深受其害，竟然有高官懶理內部的呼籲，出席逾百人派對，終於撞大板。由於一名參加該...
2022-01-07
昨晚谷中賽事因疫情關係，取消了公眾入場，而唯一錦標的一月盃，則由方廄「超級軍團」大熱掄元，馬房另贏「精靈勇士」起孖，至於鞍上人莫雷拉另外勝出蔡廄「旋風超影」和韋廄「星耀王者」，於第八場賽後提前成為騎師...
2022-01-06