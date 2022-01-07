﻿難捱科學園高租金﻿ ﻿初創進駐工廈追夢﻿

■工廈租金便宜，多年來吸引不少從事藝術創作的團隊租用。

■有地產業界指，火炭等工廈區的小型單位，租賃成交近期有上升趨勢。

活化工廈2.0計劃下，近年各區工廈不斷轉型，規劃署早前一份研究報告揭示，工廈成為初創搖籃，吸引成立不足五年的新創企業進駐。《星島日報》報道，多名科技業界指出，與科學園、商廈相比，工廈租金便宜一大截，加上使用限制較少，尤其適合需要長時間工作及用電的科企，不少初創企業在孵化計劃完結後，都會轉租工廈單位。規劃署日前發表新一份《全港工業用地分區研究報告》，披露本港工業樓宇數目明顯減少，其中不少工廈已部份或整幢改裝及重建，作非工業用途。報告首次提到，全港逾七萬六千個工廈單位中，由逾萬個成立不足五年的初創公司使用，佔整體數字約一成四，反映工廈已成為初創搖籃。近年科學園的創科空間面臨飽和，加上租金高昂，科培網絡會長李治緯坦言，很多從科學園培育計劃畢業的初創公司，礙於租金問題，會搬到觀塘、火炭等工廈單位。另外，一些初創公司因無法在科學園租地方，需直接向外租工廈單位。14%工廈單位由初創佔用生物科技公司「水中銀」是科學園租戶之一，其首席執行官杜偉樑表示，近年科學園已追貼甲級寫字樓的租金，欠缺資金的初創企業完成資助項目後，往往難以負擔如此高昂的租金，「基本上有三四成初創完成孵化後，就會搬去工業區。」以他觀察，至少三十家從事生物科技、IT、軟件開發等初創，已移師工廈繼續科研及進行半生產工序。香港創科發展協會主席陳迪源認同，對於從科學園孵化的初創企業而言，園內租金並不吸引，因而搬到沙田、荃灣等工業區，「與商廈、服務式辦公室比較，在工廈加班不需要額外支付冷氣費，對工作時間長的創科行業來說，有實際需要。」事實上，不少上市公司的科技部門亦在工廈開設辦公室，李治緯知悉，一些從事軟件開發和電子硬件相關行業的科技公司，都會租用葵涌工廈，原因在於呎租便宜，可花錢大裝修，加上靠近港鐵站，交通方便。隨着雲端服務愈趨普及，近年愈來愈多數據中心進駐工業區。李治緯指出，近年很多大公司在港均有自租地方置放伺服器，甚至開設數據中心，例如國際知名的數據中心服務供應商Equinix，「他們要滿足很多安全安求，例如要在香港分散地點設數據中心。這些大型數據中心選址一般會靠近海邊的光纖電纜。」文藝創作者工廈設工作室科企以外，近年愈來愈多來自文化藝術界的初創單位，進駐各區工廈。於火炭工業區從事木藝工作的吳先生表示，近年不少文化藝術工作者租用工廈單位設工作室，或用來舉辦各類型興趣班。他以火炭工業區為例，周邊不少租戶均有辦興趣班，以支撐租金及餬口，「他們多數主打皮革、木藝、陶瓷等。」吳先生明言，租金低、位置方便，是他租用火炭區的工廈的主要原因，「大概一萬一千至一萬二千元，便可租到七百呎的單位，與朋友夾租後更可分擔租金壓力。」被問到能否餬口，他指要視乎興趣班原本的吸引力，但一般能做到收支平衡，並形容工廈對他們來說是福地。對於政府的工廈活化計劃，並非所有工廈使用者認同，其中從事劇場及音樂創作的陳先生，現與好友於沙田的工業區租置單位做創作，每月花費五千至六千元左右。他批評，政府口中的活化其實將工廈「再商業化」、「士紳化」，同時有機會令工廈租金提升，進一步扼殺他們的生存空間。