內地網紅銷售力強 粉絲多達5000萬

直播帶貨在內地十分興旺，基本上已成為消費群眾必看節目。在香港做餐飲生意的陳小姐，一早便看好這門銷售業務，三年前便注資內地一間網紅公司，「網紅的推廣模式，跟傳統的宣傳手法不同，這種推廣是一種新常態，對不同行業都有正面影響。」陳表示，她的公司旗下約有十名網紅，雖然人數不多，但銷售威力相當強大，「她們的粉絲數量很驚人，每人都有五千萬粉絲，每次直播都很多人觀看，宣傳和促銷效果真的不能想像。」陳又說，現在內地不少中小企，都放棄傳統的市場推廣手法，改為與網紅合作推廣商品。