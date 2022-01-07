設免費訓練班 龐大宣傳隊伍 港商組網紅公司 搶食帶貨大餅

■網紅課程還會教學員化妝，務求出鏡時好看一點。

■網紅外出直播時，平台都會派職員幫手拍攝。

■阿Ray覺得直播帶貨平台，在香港有發展潛力。

■一眾網紅學員練習做直播。

■網紅課程主要教導建立自信和改善說話技巧。

網購變成潮流，有人想到如何將這個消費模式改良，一年來本地湧現模仿內地網上真人直播帶貨的平台，由網紅宣傳，替商家推廣促銷貨品，成功掀起搶購潮。有平台負責人表示，這門生意在香港剛起步，潛力無限，營運數月合作商戶急升五倍。為了搶佔市場，有平台更免費開班訓練帶貨網紅，冀組成龐大的網上銷售團隊。另外，有港人看好直播帶貨的前景，三年前便跑到內地投資專門替商家賣貨的網紅公司。「未來日子，用短片去傳達資訊，包括銷售商品，會是一個趨勢，現在的消費者，都喜歡看直播去了解事物。」做開市場代理生意的阿Ray，覺得內地人「直播帶貨」，做得有聲有色，相信在香港也有發展潛力，於是和朋友合作開設直播平台，「香港這方面的發展，對比內地、新加坡和韓國等地，雖然很落後，但不代表不可行。始終港人在網購方面已很熟練，現在只是多了一個主播，觀眾會看得更加過癮。」阿Ray表示，他們在一九年底埋班，花了接近兩年時間籌備部署，去年八月才正式開始運作，「表面上看似很簡單，其實有很多事情要兼顧。」至於投資金額，阿Ray說超過七位數字，「單是這個辦公室已五千方呎，又要拍攝和直播器材，另外超過三十個員工，負責IT技術和尋找合作商戶，單是每月薪金也不是小數目。」投資逾七位數字一般人會稱直播帶貨的平台做「電商」，阿Ray覺得他們猶如中間人，將貨品商家、叫賣網紅和觀眾連在一起，商家可以促銷貨品，網紅和平台賺到佣金，「所以事前尋找網紅和商家是最重要。」他承認，要找網紅並不容易，「主要透過招募，我們開設免費訓練班，培訓做直播的KOL。」他又說，其實不少人都有興趣參與直播帶貨，只是不懂得怎樣起步，「希望經過訓練後，讓他們在我們的平台展開自己的直播事業。」除了招募，他們還有專人尋找有直播經驗的KOL，邀請她們合作，「都有難度的，要跟她們解釋我們的理念，令她們相信我們的平台。」經過一番努力，現時阿Ray旗下共有三百名直播網紅，「我們不會收取網紅佣金的。」在尋找商家合作方面，剛開始時很困難，因為他們是新平台，觀眾數目不是太多，要花很多時間解釋，「要令他們明白，這是一個新的宣傳渠道，透過我們的網紅，可以直接將品牌傳到去消費者層面，會比傳統的宣傳模式更便宜和直接。」阿Ray說，其實商家都懂得計數，例如用十個網紅去推廣貨品，便等於多了十個銷售員工，「每個網紅都有一定數目觀眾，有一定宣傳效果。」另外，直播所賣貨品的價錢，一定比市面便宜，「觀眾覺得着數，才會有衝動即場落單。」有時，還要營造搶購氣氛，「例如件貨賣二百元，我們會要求商家提供二十件，益街坊賣十元，讓觀眾搶購，這樣平台就會熱鬧。」開業五月 合作商戶急增營運了五個月，阿Ray對這門生意充滿信心，「這幾個月，合作的商家數目，由百多個增加至八百，升了五倍，而觀眾用戶也升了三倍。」阿Ray說今年目標，希望商家數目由八百升至五千，觀眾用戶由五千升到五萬。」