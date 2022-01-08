群組增一人中招 為港台女主持 170人赴洪門派對齊送檢

區嘉宏

蕭澤頤

港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民舉行的生日派對，爆疫持續擴大，因再有一名出席者初步確診，亦較之前一位染疫者更早到場，終導致當晚全部約一百七十名賓客都要檢疫，包括入境處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤等多位政府官員及二十名立法會議員，都罕有齊檢疫，區嘉宏就事件向市民致歉。據悉，區嘉宏檢測結果呈陰性，他在隔離時將委任副處長郭俊峯暫代職務。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公佈，該名五十三歲初確女病人住在何文田仁禮花園B座，於周一晚上約六時至約八時到灣仔灣景中心食肆出席該生日派對，其間曾除下口罩進食，及後約九時再返回場地餐廳打招呼，至九時許離開。據悉，病人是香港電台普通話台女主持楊子矜，其丈夫朱偉星醫生亦有出席宴會，後者檢測結果目前是陰性。港台指病人曾於周二至前天在港台廣播大廈主持節目，工作期間有佩戴口罩，整座廣播大廈會進行清潔消毒；仁禮花園B座亦要封區強檢。初確者較確診者早到場日前公佈的三十七歲女賓客轉為確診，在中環榮源茶行工作；周一晚約九時半至十時十五分出席宴會，其間同場約七十人已陸續送往檢疫中心，他們的同住家人也要檢疫。張稱兩名女患者並不相識，不排除五旬初確女病人在其他地方染疫，但由於逗留時間長，當晚參加宴會的共約一百七十人均被列為密切接觸者，須送檢疫。衞生防護中心總監徐樂堅指出席者有否違反防疫規例，或有否使用「安心出行」等問題，會交由食環署跟進。涉事生日宴會出席者至少涉及十一名政府官員，民政事務局局長徐英偉及發展局政治助理馮英倫早前已被列作密切接觸者，入境處處長區嘉宏昨天發聲明表示，當晚短暫到場道賀後即離開，並無就座用餐，就其行為對防疫工作帶來額外負擔及給市民造成困擾，向全港市民致歉，會入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。廉政專員白韞六昨指深感抱歉，就個人行為對防疫工作帶來額外負擔，向中央政府、行政長官、廉政公署同事和市民鄭重致歉。政務司司長政治助理蕭嘉怡、創科局副局長鍾偉强和政治助理張曼莉、教育局政治助理施俊輝，亦分別出席宴會，眾人的檢測結果呈陰性。