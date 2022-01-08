由免檢疫國泰空姐引爆的新冠病毒傳播鏈，短短十天內已發展至四代傳播，至今傳染予十三人。同時，一名五十八歲初步確診女子的感染源頭未明，病人潛伏期間曾到港島、九龍多家萬寧、百佳、U購及惠康理貨，亦曾到訪維園工展會。衞生防護中心警告社區現時或已出現隱形傳播鏈，呼籲公眾減少不必要聚會。本港昨天新增三十三宗確診個案，當中二十七宗懷疑涉及變種病毒Omicron，另有約三十宗初步確診個案。該名五十八歲初確女病人住在灣仔利順大樓，潛伏期間曾到港島、九龍多間萬寧、百佳、U購及惠康獨自理貨；周一曾光顧灣仔如意冰室私房菜，同日中午十二時四十五分到訪維園工展會並逗留約四十五分鐘；周二曾到灣仔街市。東海薈六旬男食客確診前天公佈、於上月三十日早上光顧銅鑼灣皇室堡「東海薈•拉斐特」的六十三歲男子轉為確診，他與染疫空姐母親同時段用膳，兩枱相距較近，當局懷疑帶病毒的空氣，由空姐母親傳至近窗口位置的六旬男子，同時間有約一百三十名食客，當局再呼籲相關食客聯絡中心。而曾經光顧皇室堡「富軒」的女患者，證實曾於元旦與空姐母親的跳舞朋友，分兩枱坐用膳。另有一名住在太古城燕宮閣的七十四歲初確男子，在北角英皇道中信證券工作，是曾到天后陸田園的確診者家屬的同事，他們於元旦曾參加涉及約七十人的福建中學校友會聚會。北角教會爆疫增兩印傭初確北角海景中心Bethel Fellowship Limited教會，再多兩名印傭初步確診，她們分別住在跑馬地毓成大廈及將軍澳安寧花園，她們均曾與最先確診的印傭見面。至於前天公佈的大埔印傭亦已轉為確診。群組中早前確診的測量師，其四歲女兒亦染疫；她就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，本月四日仍有上課，同班三十五名同學及數名教師要隔離檢。女童本月五日在屯門醫院期間，一度無戴口罩自行離開病格到走廊，被一名護士發現帶回病格。該護士及附近一名病人服務助理要檢疫。另外，又一城望月樓群組再多一人染疫，女患者住在馬鞍山錦豐苑錦萱閣，是馬鞍山聽濤雅苑一個單位的屋主，早前確診的搭棚工人曾到該單位工作，兩人曾同場。政府昨晚圍封灣仔利順大樓、跑馬地毓成大廈及銅鑼灣美蘭閣強檢。