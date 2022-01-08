疫情持續近兩年，全球確診個案突破三億宗，日本、澳洲等地疫情持續，需要重新實施防疫措施。疑未打疫苗而遭澳洲取消簽證的網球「一哥」祖高域，被當局安排入住墨爾本酒店，其父母則批評澳洲的做法是出於政治動機。Omicron肆虐下，世衞上周錄得全球破紀錄的九百五十萬宗確診，較對上一周急增七成一，新增個案中以美、英、法、西班牙和意大利佔最多，世衞形容相當於海嘯。根據美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，全球累計確診突破三億宗，死亡個案逾五百四十萬宗，其中美國為全球最多病例的國家。澳洲確診增逾7.8萬人澳洲新增逾七萬八千人確診，連續第五日創新高，當中近半來自新南威爾士州，當地周六起重新實施多項防疫限制。被澳洲當局撤銷入境簽證的祖高域繼續在酒店隔離，酒店外繼續有他的支持者聚集。