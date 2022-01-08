■昨日已有近七千九百輛的士，啟動轉移保險程序。

的士保險龍頭「泰加保險」就的士保險安排退保引起風波。保監局近日發現泰加的投資活動及資金調配，或違反法律規定，昨早根據《保險業條例》賦予權力，接管泰加保險事務及資產。不過，泰加管理層指因長期虧損而決定不再提供的士保險，又批評當局迫其他同行接火棒，做虧本業務。保監局昨早接管泰加的事務及資產，並委託德勤會計師行維持運作，以及審核泰加現有資產狀況。保監局行政總監張雲正指，泰加八成業務涉及汽車保險，包括一萬部的士的保險，佔的士保險市場六成，其他主要是僱員賠償保險，而泰加所有業務合計佔一般直接保險市場百分之一點四三。近7900輛的士轉移保險截至二○二○年底，泰加發出四萬一千張保單，其中三萬八千張屬汽車保險保單，又指保監局近幾日知悉泰加發出約八千封，有關七天內取消保單合約的信件；強調接管行動是為確保不會有的士斷保，因事件已牽涉公眾利益，所以出手接管，保障投保人利益。對業界憂慮逾萬的士因無保險而要停駛，保監局執行董事林瑞江指，保監局已牽頭聯絡四家保險公司為泰加的士客戶提供替代保險，昨日已有近七千九百輛的士啟動轉移保險程序，保監局同時推出三十日按保安排，容許新保險公司，在舊保單被取消，新保單未完成期間，為的士提供保障，確保的士可繼續營運，亦容許車主延後提交部份文件。不過，泰加保險執行董事林烽則指，公司因長期虧損而不想再承接的士保單，指純粹是商業決定，合同亦寫明退保的七天通知期，泰加亦從無同意過給予三十日緩衝期。他指，公司在二○一八至一九年度虧損逾三億元，去年下半年亦持續惡化，坦言的士的賠付比例高，批評當局仍未有從監管上解決問題，反而是找其他保險同行接火棒，迫他們做虧本業務。