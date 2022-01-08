司機憂無保險被迫停工

如在泰加購買了保險的的士車主，未能在終止期前在其他公司完成保單手續，便不能把車輛出租，直接影響的士司機生計。日更的士司機阿偉表示，不少行家都擔憂要被逼停工，他又說，現時扣除車租和其他雜費開支後，日更司機每天收入約七、八百元，夜更司機大約一千元，「如果無工開，便沒有收入手停口停，生活也成問題。」他說禁堂食令生效，對夜更的士司機已打擊很大，「晚上九點後基本上已水靜河飛，很少市民坐的士，很多司機十點便收工，即是每天只開數小時，收入起碼跌三成，再加上這次保單問題，我們真的很慘。」