海關檢值二千萬紫檀木

海關人員透過風險評估，前日檢查一批從杜拜抵港，報稱載有傢俬配件的空運貨物。經檢查後，海關人員在一個大木箱內發現約一千零九十公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約五百四十五萬元。另外，海關昨日檢查一批從多倫多抵港，報稱載有飾物原材料的空運貨物。經檢查後，海關人員在兩個大木箱內發現約三千零三十公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約一千五百二十五萬元。
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。
港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民舉行的生日派對，爆疫持續擴大，因再有一名出席者初步確診，亦較之前一位染疫者更早到場，終導致當晚全部約一百七十名賓客都要檢疫，包括入境處處長區嘉宏、警務處...
2022-01-08
內地商務部公佈對原產於美國的進口化工原料「聚苯醚」反傾銷調查最終裁定公告，指原產於美國的進口聚苯醚存在傾銷，國內有關產業受到實質損害，並將於周五（7日）起對美國進口的「聚苯醚」施加反傾銷稅，為期五年。...
2022-01-08
北韓正式通知中國，指在敵對勢力陰謀煽動和新冠疫情肆虐下，北韓沒法參加北京冬奧，但完全支持並聲援中方一切相關活動。中國外交部對朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，表示充份理解。北韓奧委會與體育部周三...
2022-01-08
雋薈位於豉油街63號，交通方便，距港鐵旺角站及旺角東站僅數分鐘步程；項目有120伙單位，全為開放式設計，實用面積由152至228方呎，其中6伙為天台特色戶，另有6伙為平台特色戶。平均呎價24758元該...
2022-01-08
隔晚中概股勁彈，恒指受惠高開246點報23318點，其後愈升愈有，最終以近全日高位收市，收報23493點，揚升420點。國指收報8231點，升162點；科指收報5503點，升107點。大市成交金額14...
2022-01-08
去年尾重返巴塞隆拿的丹尼爾，離開五年後已變成進化「耆」兵，上仗西班牙盃由昔日的右閘，改踢翼衞，還移入中路兼任中場，場外亦展示感染力教導一班年輕小將。這名三十八歲巴西老將今晚上演回歸後西甲首騷，勢再次化...
2022-01-08
姜濤喺《叱咤》奪得兩個我最喜愛大獎，仲揚言要帶領香港樂壇走向「亞洲第一」。曾經低估咗MIRROR威力嘅前無線助理總經理余詠珊(Sandy)大讚姜濤好有志氣，希望佢有機會做到21世紀天王！而即將為「開電...
2022-01-08
港區全國人大代表洪為民鬧出一個生日派對事件，結果全部一百多名出席者都去檢疫中心隔離。特首林鄭一月六日親自開記者會講述事件，由於當時只知道榮源茶行太子女王詩雅一個確診者在生日派對場內，她在晚上九時半才到...
2022-01-08
騎師班德禮最近連續三個賽馬日均有馬贏，季內頭馬數字上升至十場，他坦言對此感到興奮，證明自己一直以來努力正逐漸得到回報，希望今後手風持續暢順。至於明日賽事座騎機會方面，他則表示最睇好「太陽拍檔」和「日日...
2022-01-08