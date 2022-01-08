海關檢值二千萬紫檀木

海關前日和昨日在香港國際機場，共檢獲約四千一百二十公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約二千零七十萬元。海關人員透過風險評估，前日檢查一批從杜拜抵港，報稱載有傢俬配件的空運貨物。經檢查後，海關人員在一個大木箱內發現約一千零九十公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約五百四十五萬元。另外，海關昨日檢查一批從多倫多抵港，報稱載有飾物原材料的空運貨物。經檢查後，海關人員在兩個大木箱內發現約三千零三十公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約一千五百二十五萬元。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。