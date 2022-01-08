善心藥房老闆上吊亡 曾以優惠價口罩售長者

九龍城有藥房東主以尼龍繩上吊，有職員開舖時揭發，慌忙報案，人員趕抵現場將事主救下，惜已返魂乏術。昨早九時許，有職員返九龍城衙前圍道的藥房工作時，驚見五十五歲姓吳東主在閣樓以尼龍繩上吊，職員報案求助。人員接報到場，消防將吳男解下，惟他被證實死亡，警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，該藥房經營逾十年，死者生前性格樂觀，而且心地善良，早前以「優惠價」出售口罩予長者，不時亦免費送贈，有街坊對於其意外離世感到愕然。