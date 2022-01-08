笠頭非禮女子 「少年色魔」落網

青衣有十七歲「少年色魔」尾隨少女歸家，其間疑以外套笠頭非禮，女子掙脫逃去，並報案求助，警方前日拘捕涉案疑犯，據悉被捕人一個月內兩度跟蹤少女，意圖非禮。警方前日接獲一名女子報案，指其十五歲的女兒當日下午約一時，在青衣長安邨一走廊，懷疑被一名男子尾隨並企圖非禮。據悉，疑犯與涉案女子同住一大廈，女子離開電梯時，疑犯尾隨步出，並用校褸笠向對方頭部。警員調查後，前日下午在青衣長安邨一單位拘捕一名十七歲姓劉男子，涉嫌非禮及遊蕩。該名男子亦涉嫌與去年十二月十六日發生於長安邨的另一宗同類型遊蕩案件有關，被捕人被扣留調查。