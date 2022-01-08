警員調查後，前日下午在青衣長安邨一單位拘捕一名十七歲姓劉男子，涉嫌非禮及遊蕩。該名男子亦涉嫌與去年十二月十六日發生於長安邨的另一宗同類型遊蕩案件有關，被捕人被扣留調查。
笠頭非禮女子 「少年色魔」落網
警員調查後，前日下午在青衣長安邨一單位拘捕一名十七歲姓劉男子，涉嫌非禮及遊蕩。該名男子亦涉嫌與去年十二月十六日發生於長安邨的另一宗同類型遊蕩案件有關，被捕人被扣留調查。
群組增一人中招 為港台女主持 170人赴洪門派對齊送檢
港區人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民舉行的生日派對，爆疫持續擴大，因再有一名出席者初步確診，亦較之前一位染疫者更早到場，終導致當晚全部約一百七十名賓客都要檢疫，包括入境處處長區嘉宏、警務處...
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內地對美「聚苯醚」徵收反傾銷稅
內地商務部公佈對原產於美國的進口化工原料「聚苯醚」反傾銷調查最終裁定公告，指原產於美國的進口聚苯醚存在傾銷，國內有關產業受到實質損害，並將於周五（7日）起對美國進口的「聚苯醚」施加反傾銷稅，為期五年。...
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北韓批美阻撓 無法參與北京冬奧
北韓正式通知中國，指在敵對勢力陰謀煽動和新冠疫情肆虐下，北韓沒法參加北京冬奧，但完全支持並聲援中方一切相關活動。中國外交部對朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，表示充份理解。北韓奧委會與體育部周三...
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雋薈主打開放式單位
雋薈位於豉油街63號，交通方便，距港鐵旺角站及旺角東站僅數分鐘步程；項目有120伙單位，全為開放式設計，實用面積由152至228方呎，其中6伙為天台特色戶，另有6伙為平台特色戶。平均呎價24758元該...
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科技股續彈 恒指高收420點
隔晚中概股勁彈，恒指受惠高開246點報23318點，其後愈升愈有，最終以近全日高位收市，收報23493點，揚升420點。國指收報8231點，升162點；科指收報5503點，升107點。大市成交金額14...
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丹尼爾回歸西甲 神「耆」武器
去年尾重返巴塞隆拿的丹尼爾，離開五年後已變成進化「耆」兵，上仗西班牙盃由昔日的右閘，改踢翼衞，還移入中路兼任中場，場外亦展示感染力教導一班年輕小將。這名三十八歲巴西老將今晚上演回歸後西甲首騷，勢再次化...
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搞選秀Show《就是青春》搵正能量新人 余詠珊讚姜濤 有志氣走向巨星級
姜濤喺《叱咤》奪得兩個我最喜愛大獎，仲揚言要帶領香港樂壇走向「亞洲第一」。曾經低估咗MIRROR威力嘅前無線助理總經理余詠珊(Sandy)大讚姜濤好有志氣，希望佢有機會做到21世紀天王！而即將為「開電...
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巴士的點評｜大爆發危機
港區全國人大代表洪為民鬧出一個生日派對事件，結果全部一百多名出席者都去檢疫中心隔離。特首林鄭一月六日親自開記者會講述事件，由於當時只知道榮源茶行太子女王詩雅一個確診者在生日派對場內，她在晚上九時半才到...
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太陽拍檔日日型
騎師班德禮最近連續三個賽馬日均有馬贏，季內頭馬數字上升至十場，他坦言對此感到興奮，證明自己一直以來努力正逐漸得到回報，希望今後手風持續暢順。至於明日賽事座騎機會方面，他則表示最睇好「太陽拍檔」和「日日...
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