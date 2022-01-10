雙雙染疫 事前外間飲酒 兩女赴「洪門宴」涉瞞行蹤

■衞生防護中心發現，有參加者就個人行蹤說謊。

■染疫女子在荃灣有線電視大樓內一間公司上班。資料圖片

■初確女子居於大角嘴君匯港。資料圖片

「洪門宴」爆發變種新冠病毒Omicron疫情，衛生防護中心追查下，發現有參加派對人士胡作非為，就個人行蹤說謊。被指在宴會中散播病毒的廠商會青年委員會委員王詩雅，原來帶了一名女友人同赴「洪門宴」，她亦初步確診。兩人赴會前曾在干諾道西處所飲酒，但王女未有向當局報告。衞生防護中心強調，如有人隱瞞，或會以法律跟進，並懷疑有人帶朋友參加「洪門宴」，故賓客數目或比搞手聲稱的更多。至少一百九十二名官商界人士在上周一應港區人大代表洪為民邀請，參加其在灣仔灣景中心西班牙餐廳舉行的生日派對，賓客中王詩雅確診Omicron，與她一同出席當天生日派對的一名女友人亦初步確診，兩人赴會前曾到干諾道西消遣，惟王未有向當局透露，其女友人亦初步確診。女友人有線電視大樓工作衞生防護中心指出，初確女子，四十三歲，居於大角嘴君匯港二座，在荃灣有線電視大樓內一間公司上班，她上周一下午與王詩雅及三名友人先到干諾道西「飲嘢」及吃小食，當晚約九時半就一同出席洪為民的生日派對，約十時離開。政府昨晚圍封君匯港二座強檢。女病人一直未被送往檢疫中心，出席派對後翌日仍上班，並到荃灣柳氏家吃午餐；上周三亦有上班，再到荃灣柴灣角熟食中心午膳，晚上約六時到香港賽馬會跑馬地會所與兩名友人晚膳，並曾到馬場沙圈逗留約十分鐘。馬會表示，該兩名同場用膳的會員昨日有馬匹出賽，並已在沙田馬場訂座，馬會已即時聯絡他們，要求其中一人不要於賽事期間進入馬場，另一人即時離開馬場。賓客人數或比名單多衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，派對主辦方提供的賓客名單上有一百九十二人，現尋獲當中一百八十一人，當中九十二人於當晚九時半後仍在場，已送往檢疫中心。她指初確女病人及另一名同行人士並不在賓客名單上，料有出席者帶同其他友人前往，但主辦方並不知曉，故呼籲當日曾到場人士，應盡快聯絡中心。就初確女病人早前未被列為密切接觸者，張竹君稱：「今日先知原來早前個案（王詩雅）仲去過一個地方飲嘢食嘢，佢無透露o依個地方畀我哋聽。」中心曾多次追問王行蹤，若有人涉嫌說謊或瞞報，會有法律跟進。她提醒公眾須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成多次強檢，未有完成強檢者即屬犯罪，可處罰定額罰款五千元，及獲發強制檢測令，再不遵守可罰款二萬五千元及監禁六個月。另外，王詩雅母親的一名三歲孫兒轉為確診，各人住銅鑼灣縉景台。