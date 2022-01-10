崇光售貨員中招 當局憂隱形疫鏈多

本港變種新冠病毒Omicron疫情惡化，再多一宗源頭不明初步確診個案，患者在銅鑼灣崇光百貨任兼職售貨員，亦在屯門一間藥房工作。當局指，另一名感染源頭不明的超市理貨員，病毒基因排序與免檢疫國泰空姐群組相同，惟未知與哪位確診者有交集，對社區有隱形傳播鏈感到非常擔心。被問及對全民強制檢測的態度，當局稱若社區有更多源頭不明個案，政府不排除採用其他方法處理。本港新增三十三宗確診個案，當中六宗屬本地感染，另有約二十宗初步確診個案，其中一宗源頭不明，病人是一名家住屯門愛琴海岸八座的二十歲女子，在銅鑼灣崇光百貨任兼職售貨員，最後上班日為上月二十八日，其餘大多時間在家人經營的屯門愛定商場東亞大藥房工作。她於本月二日下午約三時到大埔超級城行街，其後五時半至六時半光顧該商場內的壽司郎；曾到愛定商場長城參茸行看中醫。政府昨晚圍封愛琴海岸八座強檢。理貨員基因排序 與空姐群組相同衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於早前有患者曾赴銅鑼灣崇光百貨，故初確女病人按強制檢測公告接受檢測，但不肯定她的感染途徑是否與崇光百貨有關。另外，早前確診的五十八歲超市理貨員的病毒基因排序，雖然與國泰空姐群組一樣，但當局未找到流行病學關連，暫列作源頭不明處理。張竹君說，這顯示社區或有隱形傳播，坦言感到非常擔心。另有一名八十八歲初確女病人，住在筲箕灣明華大廈一座，其家人上周一曾為後來確診的人士做腳部按摩，而該名家人檢測呈陰性。婆婆上周一及周三早上九時至下午三時，曾到筲箕灣方樹泉長者地區中心社會服務大樓一樓活動。至於六宗本地確診個案，包括早前已公佈的一名機艙清潔員，患者曾清潔本月四日的CX845航班，機上有十六宗個案，其他清潔的機艙則無個案。