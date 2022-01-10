何君堯轟被政府「非法羈留」 防疫政策僵化

「洪門宴」屬「九時半離席」一族的立法會議員何君堯，前晚獲准離開竹篙灣隔離營前夕，透過社交平台直播，炮轟政府遲遲才安排他離開竹篙灣，形容自己被「非法羈留」，「除非（食衞局局長陳肇始）正在看我嘅節目，如果佢醒目就即刻搵兩輛衝鋒車嚟接我（走）。」他形容政府的防疫政策猶如「沙灘上的城堡」，要求特首林鄭月娥及陳肇始到竹篙灣體驗一日。他又強調自己參加生日派對，是合情合理合法的宴會，涉及的D類食肆，可容客人上限二百四十個，這是陳肇始決定的，由特首批准，若要問責，他指林鄭月娥應辭職。