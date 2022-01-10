復必泰未提供幼童接種數據 梁卓偉批做法極不負責

專家委員會本周將開會，討論將科興疫苗的接種年齡降低至十二歲以下。政府專家顧問梁卓偉批評，「復必泰」藥廠未向當局提供幼童的接種數據，導致委員會無法審視「復必泰」的幼童接種安排，批評做法極不負責。梁卓偉昨在一個電視節目表示，據了解，美國輝瑞有幼童的接種數據，但未交予復星，批評輝瑞極不負責。他強調，港府一直以正價購入疫苗，從來準時付款，認為藥廠在賺錢之餘，要為兒童着想，若不想賣疫苗予港府，要解釋清楚。梁又強調長者接種疫苗，不應只為「同孫仔飲茶」，更應為了「保護孫仔」。梁認為香港仍未走出危險期，若再出現源頭不明病例，要考慮進一步收緊，包括學校提早放農曆新年假，或者擴大在家工作的規模等。