宣傳「處女」招攬 七男女被捕 雛妓淫竇破最小13歲

不法之徒在尖沙嘴商住大廈單位經營雛妓淫竇，經社交平台宣傳「螞蟻腰」和「處女」，招攬尋芳客，警方日前派員搗破，帶走兩名年僅十三及十五歲的雛妓，並拘捕六男一女，其中一男一女疑為淫竇的主持人，另五名疑為嫖客，包括醫生、金融界人士等。警方西九龍總區刑事總部（行政及支援）警司鄭俊傑表示，警方上周五在尖沙嘴一單位搗破一個兒童色情場所，先後拘捕六男一女，年齡介乎二十三至五十七歲，其中一男一女涉嫌「經營賣淫場所」及「導致或鼓勵十六歲以下女童賣淫」，其餘五人則涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童性交」。57歲骨科醫生涉嫖妓據悉，疑為嫖客中，一人為五十七歲姓黃骨科醫生，另一人為四十一歲羅姓金融界人士，涉上門性交易。人員在場帶走兩名分別十三及十五歲女童，正追查另外三名涉案女童的行蹤。據了解，該色情場所隱藏在尖沙嘴宜昌街一幢商住唐樓中，大廈及單位外均無任何廣告、燈箱或招牌以避免街坊發現，主要招待熟客。單位約七百呎，內有六間分別近八十呎的房間，每間房間都設按摩牀、避孕套及浴池等淋浴裝置。場所負責人提供房間、毛巾及避孕套物品，並透過社交媒體傳發雛妓值班資訊及協助嫖客進行預約。收費最高2500元據悉，該場所以「處女」、「超純萌」及「螞蟻腰」等字眼作招徠，每次服務收取一千三百元至二千五百元不等的費用，其中需繳付三成肉金予場所負責人。警方表示，現階段未有證據顯示涉案女童曾被威逼從事賣淫活動，但有涉案女童曾被人以毒品利誘參與相關活動。行動中，警方檢獲大量避孕套、按摩油，以及相信為肉金的現款，涉約四萬五千元。據了解，部份涉案關鍵人士與黑社會有聯繫，不排除有更多人被捕。西九龍總區去年錄得涉及未成年人士的風化案件多達二百二十二宗，當中包括強姦及非禮案等，比前年同期升一點五倍。警方指，是次搗破的兒童色情場所，實屬罕見。警方強調會積極與社會持份者包括學校及非牟利機構合作，透過與青少年互動，推動性教育。