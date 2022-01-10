英國著名發展商Berkeley活化英國標誌性「好立克工廠」打造英國斯勞(Slough)優質大型住宅項目HorlicksQuarter

HorlicksQuarter是皇家伯克郡斯勞的一個全新住宅社區，由英國著名發展商 Berkeley在歷史悠久的好立克工廠(HorlicksFactory)原址上改建。好立克工廠建於1908年，跨越一個多世紀，全球熟悉的麥芽牛奶飲料好立克Horlicks在這裡生產並運往世界各地。Horlicks Factory如巴特西發電站、泰特現代美術館及吉列大廈一樣，被斯勞列為當地重點保護建築，現在由Berkeley為它重新定義，賦予更多革新構想，締造成英國獨有的現代標誌。斯勞現正在進行重大的城市優化工程，帶來投資潛力-金融時報雜誌「fDi歐洲未來城市及地區2020/21」預測斯勞將成為「歐洲未來頂級的小城市」。根據TIC Finance最新研究指出(資料來源:ONS，2021)，斯勞被定為英國過去10年樓價平均增長率最高及房地產市場最穩定的英國前三大地區之一，樓價年均增長達6.4%。斯勞樓 價在過去10年上漲了51%，而在過去12個月亦上漲了5%(資料來源:英國土地註冊處，2021年11月)。斯勞的樓價平均水平比英國東南部低16%及比倫敦低至45%，絕對是個受投資置業者青睞的小鎮。斯勞還擁有英國最高平均週薪之一的勞動人口(CentreForCities，2020)，租賃潛力強勁。斯勞位處於ThamesValley「英國矽谷」M4走廊沿線，乘火車僅1站(15分鐘)即達倫敦，距離希斯路機場僅11公里(8英里)。斯勞提供了卓越的交通網絡、全球企業僱主及就業機遇、優化時尚城市及融會歷史的創新環境。斯勞的樓價於過往10年有穩定及持續的增長，資本升值力顯著較倫敦突出。HorlicksQuarter位於斯勞市中心，步行5分鐘即達斯勞車站及將於2022年開通的橫貫鐵路。這個標誌性住宅項目為斯勞創造一個活力四射新的社區，提供1房、2房及3房全新及改建 的單位，及少量3房聯排別墅HorlicksQuarter的住客設施完善，在優美大自然土壤之上呈現當代都市生活新願景。全新一期HorlicksFactory是由好立克工廠復修改建，住宅項目單位提供161伙豪華時尚的開放式、1房、2房及3房頂層複式單位。HorlicksFactory建築設計匠心獨運，大型玻璃中庭讓自然光線穿透大樓內，而在每層的雙景觀單位均通向半空步行徑，可俯瞰美麗的內園花園。大樓內的玻璃電梯便能讓住客欣賞別具特色的花園設計，當前往天台花園時，便可欣賞到溫莎城堡的壯麗全景。單位內的偌大玻璃窗營造高採光度的時尚家居，加上現代工業風細節作點綴，為每個單位打造別樹一幟的室內設計。時尚特色廚房配備石材檯面、磚牆鋪砌效果的防濺板及Bosch品牌家電組合。酒店風格的浴室融合了現代與傳統細節，同樣以磚牆鋪砌效果的特色牆，配白色拋光瓷磚牆面及優質梳妝櫃組合。各項完善的住客設施匯聚HorlicksFactory內，包括遊戲室、禮賓服務、健身室、私人影院及一個既寬敞又齊備的共享工作或休閒空間。還有已規劃的咖啡室及托兒所，以及露天中央廣場，可進行各樣社區活動。HorlicksFactory位於綠化園藝花園、優美水景及寧靜的花園之中，四季風景色彩鮮明。項目距離市中心及全國和國際交通樞紐僅幾分鐘路程。HorlicksFactory是生活與工作的理想居停，附近生活一應俱全、前往倫敦亦方便至極，鄰近更有很多優秀院校及大學。全新一期HorlicksFactory現正推出1房、2房及3房單位，售價由£265,000起。香港物業展銷會將於2022年1月8日至9日(星期六及日)，上午11時至下午6時，假座Berkeley辦公室-香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈3001室舉行(敬請預約)。如欲了解物業詳情，請致電+852 2842 4472或電郵IRS@savills.com.hk與第一太平戴維斯，國際住宅物業銷售或致電+852 28206553或電郵ipm.hongkong@cbre.com.hk與世邦魏理仕亞洲區國際項目營銷部聯絡。