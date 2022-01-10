綜援失業個案萬八宗較疫情初爆時增五成

■社署在疫情期間不斷優化措施，幫助市民渡過難關。

■梁松泰表示震驚及不能接受虐兒事件。

疫情持續兩年，不少基層市民飽受煎熬。社會福利署署長梁松泰指綜援失業個案，比疫情爆發初期增近五成，社署在疫情期間不斷優化措施，包括放寬申領綜援金的資產限額、提高接受服務人士的資產限額等，幫助市民渡過難關。另對於童樂居爆出虐兒事件，他直指不能接受，不能容忍有任何虐兒個案，已要求相關機構在本月二十五日前提交報告。梁松泰表示，社會保障的開支由二○一七至一八年度約四百二十四億元，上升至二○二一至二二年度預計約六百五十四億元，增幅逾五成，其中在綜援及公共福利金中，社署去年二月曾提高豁免計算入息的上限，亦就疫情變化，放寬健全人士申領綜援金的資產限額。在去年十一月底，綜援失業個案約有一萬八千七百宗，比疫情爆發初期增近五成。他說社署將在今年下半年合併普通和高額長者生活津貼，不僅會採取較寬鬆的資產上限，合資格的長者亦會得到較高的資助金額。同時，他指自前年開始的短期食物援助服務計劃，申請個案數目總數及受惠人次持續上升，去年首十一月的受惠人次超過六萬一千次，他形容署方在食物援助方面擔當重要角色，為開飯有困難的市民提供適切的援助，署方在去年六月起採取更寬免的措施，提高接受服務人士的資產限額，與職津看齊，期望令更多有需要人士得到幫助。此外，截至去年底，職津「活躍住戶」約六萬個，涉及近二十萬人，較疫情前增近三成。在職家庭及學生資助事務處處長吳文傑說，因應疫情及就業環境轉變，職津處亦推出特別措施幫助市民，如去年大幅下降工時要求，如由一百四十四小時降至七十二小時等。他續指職津處亦加強網上服務，省卻填表交表的時間，又透露將研發網上聊天機械人等，方便市民二十四小時查詢服務。對於近日童樂居虐兒事件，梁松泰表示震驚及不能接受，政府亦不能容忍有任何虐兒個案，相關機構已成立獨立委員會查明事件及檢視內部程序，社署亦要求有關機構有本月二十五日前提交報告。他亦指，社署有單位平行地追查事情，亦有跟進小朋友的情況，如有跨專業小組去跟進涉事中約二十位小朋友。他表示，署方與相關機構的聯絡「幾乎每日都有」，暫時認為機構內部監管存有問題才導致事件發生，又指同時嚴緊檢視社署內部的處理方法，暫時看不到虐兒事件為普遍現象。