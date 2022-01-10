工廈改造首項目竣工 單位市值增2000萬

長沙灣汝州西街工業樓宇重建項目先導計劃、永康工廈改造工程竣工，是市建局首幢以改造重設復修、活化再用的工廈項目，上月起成為市建局樓宇復修部的辦事處。市建局估算，上層單位改造成辦公室後，每平方呎樓面市值將超過一萬一千元，較改造前約五千元增加一倍多。以每個上層單位面積約三千一百平方呎計，每個單位的物業價值增加約二千萬元。市建局行政總監韋志成昨在網誌表示，整項改造工程的支出約一億五千萬元，每平方呎改造成本需要約二千元。他指出，市建局提出創新的「局部改造」方案，取代「全幢改造」，將改造工程帶來的支出和運作影響減至最低。他希望這次案例可以起牽頭和示範作用，以增強各界對改造和活化工廈的信心，鼓勵業主透過重建或復修及改造重設，善用土地資源。