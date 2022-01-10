「樂悠卡」年齡限制 2‧27起降至60歲

長者及合資格殘疾者的公共交通票價優惠計劃，下月二十七日起，年齡門檻將下調至六十歲。勞工及福利局局長羅致光昨提醒六十至六十四歲合資格者申請「樂悠卡」，以享用兩元乘車優惠。八達通卡有限公司至今共收到約五十二萬六千四百份申請，估計佔該年齡組別人口約百分之八十六點三。羅致光提醒，仍未申請的合資格者在一月三十一日前透過「八達通App」遞交申請，否則將趕不及如期享用該優惠。六十五歲或以上受惠者可繼續使用現有不記名長者八達通或個人八達通，享用兩元乘車優惠，政府將另行公佈他們申請「樂悠咭」的安排。