朱偉星自揭無掃「安心」 醫生暗批洪門宴 如無掩雞籠

港區人大代表洪為民大搞生日宴引爆Omicron疫情，再多一名賓客確診，全城嬲爆。有賓客昨天自爆赴會時，無掃「安心出行」入餐廳，亦沒有職員要求出示「針紙」。這場「洪門宴」儼如「無掩雞籠」，醜聞愈爆愈多。「洪門宴」客人之一的港台主持楊子矜驗出「假陽性」，其丈夫、家庭醫生朱偉星當晚亦一同赴會。朱醫生昨早在商業電台節目承認，當晚進入西班牙餐廳前，無掃「安心出行」，他解釋太多賓客，找不到二維碼，亦無職員提醒使用。但他竟反問節目主持人：「政府規定有幾嚴謹，大家有幾仔細執行？」形容某程度上「安心出行」並非有效機制。指餐廳無人檢查針卡翻查資料，該餐廳屬D類，客人任何時間不得逾二百四十人，必須掃「安心出行」，總人數中至少三分之二接種首針。但朱坦言，當晚無人檢查他的「針卡」，形容「理應要check係一件事，就算三分二人check晒，只要一位王小姐（王詩雅）唔知自己確診都會傳染。」當主持人強調：「係有呢個風險，但條例定咗都要跟。」朱偉星卻反問：「哦，你哋咁守法㗎？」主持人有點驚訝：「你講清楚啲」，朱續指：「商台過去兩年都唔係好鼓勵大家守法㗎嘛……你哋散播全部係仇恨，O依家都係，我接受呢個訪問可能係錯。」朱又稱外界花一周討論洪為民生日會，是「錯過重點」，建議社會應討論「整體防疫策略」。主持人即時叫他舉商台不妥的例子，但朱醫生沒有回應。流水宴增傳播風險衞生防護中心表示，目前追蹤到二百一十四名「洪門宴」客，其中一百零四人須檢疫。主辦方早前指，宴會「流水式」入席，當局事後發現，有賓客不在出席名單上。呼吸系統專科醫生梁子超批評「流水式」宴會令更多賓客混雜，亦無法確保三分二出席者均接種疫苗，導致感染風險大增，政府應檢討。食環署表示，若有食肆負責人違反抗疫規定，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月；顧客如沒按要求掃描「安心出行」，會被罰款五千元。