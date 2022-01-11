繼望月樓Omicron群組，病毒源頭的國泰空少，疑再累人染疫！前天初確的崇光百貨兼職女售貨員，感染源頭不明，其同住父親亦初步確診，更比女兒早發病。當局追查發現，空少上月曾到女售貨員父親的藥房購藥，料與其父染疫有關聯。本港昨天新增二十四宗確診個案，五宗為本地個案，包括源頭不明的崇光百貨女售貨員，另外四宗為輸入相關個案。確診二十歲崇光兼職女售貨員，感染源頭不明，她與家人同住屯門愛琴海岸八座，其父亦初確，另兩名家人亦有病徵。較女兒早發病衛生防護中心指，父親比女兒早發病，先在本月一日發燒、咳等，他多在自己開的屯門愛定商場「東亞大藥房」工作，三餐多數在同層的都城餐廳進食，他亦曾到訪屯門多間食肆，包括V CITY的老虎冰室，新城市廣場的OUTBACK等。當局追查發現，引發望月樓群組的國泰空少，曾到訪又一城同日，亦去過「東亞大藥房」買藥，疑與東主有關聯，但要待基因分析確定。同時，因近日檢測陽性個案增加，令密切接觸者人數急升，對檢疫中心容量構成壓力，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Omicron潛伏期較短，輸入個案大部份都在十四日內發病，而本地個案較多是兩、三日發病，政府諮詢專家意見後，即日起將密切接觸者的檢疫日數由二十一天，縮短為十四天，他們其後回家自我監測，第十九天到社區中心再檢測。不過，有被送入竹篙灣的人士指，到埗後逾兩天仍未有人替他們做檢測，亦找不到人查詢，更指隔離的「鄰居」檢疫期四日屆滿，預備離開都未曾做過檢測，指工作人員工作量大，形容隔離人士「似被遺棄」，建議當局進一步放寬強制檢疫期。