強烈勸喻16議員留家 梁君彥：明如常開會

「洪門宴」有賓客確診，二十名應邀參與的立法會議員中，有四人仍在竹篙灣接受隔離。立法會主席梁君彥強烈勸喻該十六名議員留在家中至完成檢測，形容即使少了這批議員，明日仍如常召開首次立法會大會。梁君彥指，即使有議員缺席明天大會，相信會議如常舉行，除非所有議員使用zoom開會，否則不會轉到線上舉行。被問到涉事議員會否出席大會，梁君彥認為他們多次檢測呈陰性，對其他議員構成的染疫風險不大，但重申議員的行為須向公眾負責，議員可自行決定如何處理事件，認為事情考驗議員的政治智慧。截至昨晚七時，有份去「洪門宴」的議員中，民建聯的葛珮帆、林琳及郭玲麗；新民黨的黎棟國、容海恩及陳家珮，已表明不出席明天會議。