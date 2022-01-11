生日宴賓客「浮現」 至少214人出席

港區人大代表洪為民生日會群組增至兩宗確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再多一名四十三歲女子確診，她和早前確診的三十七歲女子（王詩雅），及其餘三人宴會前曾到干諾道西一百一十五號「飲嘢」、「食少少小食」；當晚約九時半，患者和王再一同前往洪為民的生日派對。張竹君指，五人在派對前吃小食的處所，或屬私人地方，未必對外開放。再多20人通報出席宴會張竹君指，經當局早前呼籲，再有約二十人主動通報曾參與宴會，目前已知至少二百一十四人出席宴會。但她指，宴會場地沒閉路電視，政府無法翻查出席者的行蹤，再次呼籲與會者主動聯絡衞生防護中心。她強調，有關部門會調查聚會上是否有人違反防疫措施，如沒使用「安心出行」程式等，強調若有人刻意誤報資訊，影響疫情工作，政府會追究責任。