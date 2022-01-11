  • 2022年1月11日 星期二
  • 16º
  • 59%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 強檢國泰袁國勇朱偉星東張西望

日報新聞 > 港聞

美股中段 跌522點

2022-01-11 列印
Previous Next

市場預期美國今年將大幅加息，加上美股早前已累積可觀升幅，歐美股市昨晚下挫。杜指中段報三五七○九點，跌五百二十二點；納指則報一四六○○點，跌三百三十五點。滙控美國預託證券價格見五十一點八四港元，升零點一四港元；騰訊則見四百四十八點三四港元，跌四點八六港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd