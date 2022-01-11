  • 2022年1月11日 星期二
  • 16º
  • 59%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 強檢國泰袁國勇朱偉星東張西望

日報新聞 > 港聞

夜闖西九地盤圖跳樓 男子腳軟嗌救命

2022-01-11 列印
■消防攀上「天秤」營救。
Previous Next

有男子漏夜闖入西九地盤，企圖從天秤高處一墮而下，事主抵達數十層樓高時，卻疑畏高腳軟，進退兩難，急下高呼救命，附近保安巡經報案求助，消防攀上高空營救，幸無人受傷。

昨凌晨一時許，二十二歲姓廖男子闖入西九龍博物館道一個地盤，並爬上俗稱「天秤」的塔式起重機，惟至數十層樓高時，疑懸在一百五十米的高空發抖，進退兩難，遂高呼救命。地盤保安聞聲趕至，發現有男子慘被困在高空，立即代為報案。救援人員接報後趕抵現場，沿天秤爬上近控制室位置，對廖男進行游說勸慰，隨後為事主綁上安全帶後，協助他返回地面，再交由救護車送院治理，初步檢查後，事主沒有受傷，暫無大礙。據悉，事主並非上址地盤工人，為一名廚房工人，由於欠債萌輕生念頭，於是潛入地盤，企圖從高處跳下尋死。涉事地盤為「西九文化區演藝綜合劇場及地庫延伸部份」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd