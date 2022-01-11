野豬遭車撞斃 同伴不捨離去

將軍澳有野豬在路邊徐徐踱步，期間貪圖方便橫過馬路，有車輛未及閃避，「呯」一聲將野豬撞飛，野豬浴血倒地，司機迅速逃去，馬路留下一攤血跡。有野豬見同伴受傷，無懼「殺豬令」於旁邊一直徘徊，不捨離去。昨凌晨一時許，有車輛沿寶琳北路行駛，途至翠林邨對開時，一頭約一米長的小野豬疑誤闖馬路，有司機收掣不及，撞向野豬，涉事野豬倒地不起。據了解，車輛肇事後未有停下，懷疑不顧而去。有網民目睹事發並拍下片段，只見野豬腸穿肚爛重創，倒臥在行車線上，口吐鮮血，不斷抽搐，其間牠懷疑曾遭輾過，現場血跡斑斑。有野豬家族成員流連徘徊，久久不忍離去。警方接報趕抵現場，經調查後將事件列作動物屍體發現處理。由於受傷野豬已無生命跡象，遂召來漁農自然護理署職員到場善後。其同伴亦自行離開，重回山林。